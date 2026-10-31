Kovács Vilmos: Temetőben
Két szemedben hulló zöld csillagok,
szádon csókok piros lángja reszket,
futó lábad felbolydult sírt tapod,
s eléd állnak tárt karú keresztek.
Ne fuss! Ide mindig visszatérnek.
Nézd, az út is rászalad a sírra.
Állj meg s mondd el: egyetlen egy vétked,
hogy itt feslett csókba ajkad szirma.
Állj meg! Beszélj… Ne félj, hisz e hantok
gazdái is éppen így rohantak
álmok után… Hisz ők is szerettek…
Ne félj. Itt már nincs bűn, és nincs vétek,
csak zöld fű van meg virágok, kékek,
s ölelésre tárt karú keresztek.
Forrás: Kovács Vilmos. Lázas a Föld (versek), 1962
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