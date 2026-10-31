Kovács Vilmos: Temetőben

Két szemedben hulló zöld csillagok,

szádon csókok piros lángja reszket,

futó lábad felbolydult sírt tapod,

s eléd állnak tárt karú keresztek.



Ne fuss! Ide mindig visszatérnek.

Nézd, az út is rászalad a sírra.

Állj meg s mondd el: egyetlen egy vétked,

hogy itt feslett csókba ajkad szirma.



Állj meg! Beszélj… Ne félj, hisz e hantok

gazdái is éppen így rohantak

álmok után… Hisz ők is szerettek…



Ne félj. Itt már nincs bűn, és nincs vétek,

csak zöld fű van meg virágok, kékek,

s ölelésre tárt karú keresztek.

Forrás: Kovács Vilmos. Lázas a Föld (versek), 1962

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