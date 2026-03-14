Petőfi Sándor: Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?

Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?

A ruhámat foltozgatod?

Rongyosan is jó az nékem,

Varrj inkább egy zászlót, feleségem!



Sejtek, sejtek én valamit,

A jóisten tudja, hogy mit,

De elég, hogy szól sejtésem,

Varrd meg azt a zászlót, feleségem!



Nem maradhat így sokáig,

Mi hogyan lesz, majd elválik,

Elválik a csatatéren,

Varrd meg azt a zászlót, feleségem!



Drága áru a szabadság,

Nem ingyen, de pénzen adják,

Drága pénzen, piros véren;

Varrd meg azt a zászlót, feleségem!



Ha ilyen szép kéz varrja meg,

A győzelem belészeret,

S mindig ott lesz közelében;

Varrd meg azt a zászlót, feleségem!



Pest, 1848. január