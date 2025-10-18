Rakovszky Zsuzsa: Őszi szonettek

A megállóból látni a hegyoldalt.

Itt-ott sötétebb foltokban a fenyves.

Lombok, melyek megélték a novembert

a mozaikból sárgán kiragyognak.

Igen, az erdő: kisgyerekkoromban

a fűben még lámpás, parányi lények

járkáltak, szemek néztek a fakéreg

redőiből, szárnyas lányok laktak a lombban.

Reméltem, ha az ösvényről letérek,

van egy másik világ, ahol beszélnek

a néma lények: fű, falomb, patak. Ma



már nem látom, csak azt, amire nézek,

vagy néznék, mert indulni is mi haszna,

ha az erdő csak erdő, a fa csak fa.

x

Adódik egy-egy perc, amelyen át

mintha a köznapi létbe belépne

egy magasabb idő: november napsütése,

20 fok, a játszótéren az anyák

egy szál pulóverben, három gyerek

sikongva csúszdázik, fény dől az égből,

kutyák isznak a szökőkút vizéből,

s rázzák szőrükből a vízpermetet.

Elfogulatlan, gyöngéd fény pereg le

száraz levélre és járókeretre,

visszeres lábra. Vagy nézd az előkerteket:



a dérütött, sötét rózsák felett

hulló levél és késő őszi lepke

örül, hogy lepke és levél lehet.

x

Már útra készülnek a vadludak.

A megszokott november végi ünnep:

bódék szegélyezik a nagy tavat,

forraltbor-illat s lángosszag vegyülnek.

Üveggyöngyöt árulnak, sajtokat,

hús fő, a gesztenyék pattogva sülnek.

A tó fölött a gyöngyház alkonyat

és lenn a gyöngyök versenyt tündökölnek.



Utolsót lobban és leszáll a nap.

Körhinták és bódék körül körözve

tervek szövődnek, üzletek, szerelmek…

Csak épp a vadludak nem látszanak,

ők benn, a tóközépen gyűlnek össze,

ködben, csöndben, mielőtt útra kelnek.

Forrás: Irodalmi Jelen

Nyitókép: Wikimedia Commons/Szilágyi Lenke