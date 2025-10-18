Rakovszky Zsuzsa: Őszi szonettek
A megállóból látni a hegyoldalt.
Itt-ott sötétebb foltokban a fenyves.
Lombok, melyek megélték a novembert
a mozaikból sárgán kiragyognak.
Igen, az erdő: kisgyerekkoromban
a fűben még lámpás, parányi lények
járkáltak, szemek néztek a fakéreg
redőiből, szárnyas lányok laktak a lombban.
Reméltem, ha az ösvényről letérek,
van egy másik világ, ahol beszélnek
a néma lények: fű, falomb, patak. Ma
már nem látom, csak azt, amire nézek,
vagy néznék, mert indulni is mi haszna,
ha az erdő csak erdő, a fa csak fa.
x
Adódik egy-egy perc, amelyen át
mintha a köznapi létbe belépne
egy magasabb idő: november napsütése,
20 fok, a játszótéren az anyák
egy szál pulóverben, három gyerek
sikongva csúszdázik, fény dől az égből,
kutyák isznak a szökőkút vizéből,
s rázzák szőrükből a vízpermetet.
Elfogulatlan, gyöngéd fény pereg le
száraz levélre és járókeretre,
visszeres lábra. Vagy nézd az előkerteket:
a dérütött, sötét rózsák felett
hulló levél és késő őszi lepke
örül, hogy lepke és levél lehet.
x
Már útra készülnek a vadludak.
A megszokott november végi ünnep:
bódék szegélyezik a nagy tavat,
forraltbor-illat s lángosszag vegyülnek.
Üveggyöngyöt árulnak, sajtokat,
hús fő, a gesztenyék pattogva sülnek.
A tó fölött a gyöngyház alkonyat
és lenn a gyöngyök versenyt tündökölnek.
Utolsót lobban és leszáll a nap.
Körhinták és bódék körül körözve
tervek szövődnek, üzletek, szerelmek…
Csak épp a vadludak nem látszanak,
ők benn, a tóközépen gyűlnek össze,
ködben, csöndben, mielőtt útra kelnek.
Forrás: Irodalmi Jelen
Nyitókép: Wikimedia Commons/Szilágyi Lenke