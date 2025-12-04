Rakovszky Zsuzsa: Túlvilág

Az álom majd egy ajtót újranyit

abba a házba és abba az évbe:

szél rázza a diófa ágait,

szél kap a rothadó diólevélbe.

Borostyán futja be a házfalat,

tócsán az alkonyat visszfénye lángol.

A Kőhegy mögött épp leszáll a nap,

rálátni a nagyszoba ablakából.

A nagy, csíkos fotelben ülsz velem,

a hétkarú öreg csillár alatt.

Hallom, egy hang így szól: ez már a menny.

Most már minden örökre így marad.

Csak félig látszik a sziklák fölött

a napkorong, nem bír lemenni mégsem.

Lassanként elborít mindent a köd,

de látni még, hogy a drótkerítésen

az iszalag póklábait kigyújtja

a mozdulatlan kora esti láng.

Egyetlen perc jár körbe újra s újra.

Hat macskánk van. De nincsen még kutyánk.

Forrás: DIA

Nyitókép: Wikimedia Commons / Szilágyi Lenke