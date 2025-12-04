Rakovszky Zsuzsa: Túlvilág
Az álom majd egy ajtót újranyit
abba a házba és abba az évbe:
szél rázza a diófa ágait,
szél kap a rothadó diólevélbe.
Borostyán futja be a házfalat,
tócsán az alkonyat visszfénye lángol.
A Kőhegy mögött épp leszáll a nap,
rálátni a nagyszoba ablakából.
A nagy, csíkos fotelben ülsz velem,
a hétkarú öreg csillár alatt.
Hallom, egy hang így szól: ez már a menny.
Most már minden örökre így marad.
Csak félig látszik a sziklák fölött
a napkorong, nem bír lemenni mégsem.
Lassanként elborít mindent a köd,
de látni még, hogy a drótkerítésen
az iszalag póklábait kigyújtja
a mozdulatlan kora esti láng.
Egyetlen perc jár körbe újra s újra.
Hat macskánk van. De nincsen még kutyánk.
Forrás: DIA
Nyitókép: Wikimedia Commons / Szilágyi Lenke