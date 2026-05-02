Reviczky Gyula: Május

Fénynek, melegnek újulása van,

Virág a földön, új remény a szívben,

Elhagyja ágyát a nehéz beteg,

Hogy e szép földön még körültekintsen.

Eldobja mankóját a csüggedés,

Megszünnek a bajok, a veszteségek,

Mikor a gyönyörű május van itt,

Mikor a békák brekkekéznek.



Erdő, mező, ég, föld ugy csalogat,

Mint nevető lány ünneplő ruhában.

Oh mennyi kéj van, inger és gyönyör

Pacsirtadalban, illatos virágban.

Tavasz! Tavasz! Te földünk mosolya,

Ki az egész világot megigézed!…

S mégis van büzhödt, piszkos pocsolya,

Ahol a békák brekkekéznek.

Forrás: Arcanum/Verstár