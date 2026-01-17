Tompa Mihály: Farsangban

Mint a szélvész, repűl a szánka

A csillogó fehér havon;

Virgonc ifjakkal ülve rajta

Sok szép menyecske s hajadon.

Farsangol a világ! kinek nincs:

Feleséget keresni jő;

Mellőle megszökik, kinek van …

Oh boldog farsangi idő …!



Csapongó kedv a táncteremben!

Hol a kedélyes nősereg

Egymás arcát, mezét, családját

Ajk-pittyegetve szólja meg;

Hol annyi drága rizspor elfogy …

És sok mámorban pihegő

Leány a másvilágra táncol …

Oh boldog farsangi idő!



Az öreg úr otthon köhécsel,

És bodza-herbatét iszik,

Mig vígadozni a menyecskét

Rég jól ösmert karok viszik;

És amivel vigasztalásul

Férjéhez tér a drága nő:

Hosszú árjegyzék … kurta hűség …

Oh boldog farsangi idő!



Oltár elé állítja végre

Az ifju, szíve kedvesét:

És véle, a várt százezernek,

Megkapja majd kilencedét.

Nagy kastélyt képzel a menyecske …

S imé: szerényen tűn elő

A kis bogárhátú öreg ház …

Oh boldog farsangi idő!



Mint a szélvész, repűl a szánka

S e mindenféle tarkaság

Engem harsány kacajra indít:

Igy szép az élet … a világ …!

Most korholó, hideg vagyok, – majd

Vig pajtás, hűtlen szerető;

Igy bolonditjuk benned egymást,

Oh boldog farsangi idő!

Forrás: Arcanum/Verstár

Nyitókép: Barabás Miklós litográfiája (1847)