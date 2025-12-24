Vári Fábián László: Karácsony csillaga
Te tékozló idő,
mondd, mit tettél velünk,
hogy arcpírunkra száll az éj,
s szégyenre ébredünk?
Hiába tört a csont,
hiába hullt a vér,
hiába halt el májusban
az újszülött levél.
Hogy dőzsöl fenn a dölyf,
s az ármány hogy forog!
Az ország ormán Belzebub
setét lelke lobog.
Segíts el, Istenem,
az áldott vánkosig,
a szablya már végső lovas-
rohamról álmodik.
Vagy mégiscsak kigyúl
karácsony csillaga?
Hadd villogtassa fogait
Heródes és hada!
Megváltónk még kicsi,
helyette szíve szól,
fénylő meleggel megtelik
a betlehemi ól.
Cselekvő béke kell –
az ember mind rokon.
Az a csillag átvezethet
minden kordonon!
Forrás: Vári Fábián László, Koponyámban gyertya (válogatott versek), 2020.
Nyitókép: Adobe Stock