Vári Fábián László: Karácsony csillaga

Te tékozló idő,

mondd, mit tettél velünk,

hogy arcpírunkra száll az éj,

s szégyenre ébredünk?



Hiába tört a csont,

hiába hullt a vér,

hiába halt el májusban

az újszülött levél.



Hogy dőzsöl fenn a dölyf,

s az ármány hogy forog!

Az ország ormán Belzebub

setét lelke lobog.



Segíts el, Istenem,

az áldott vánkosig,

a szablya már végső lovas-

rohamról álmodik.



Vagy mégiscsak kigyúl

karácsony csillaga?

Hadd villogtassa fogait

Heródes és hada!



Megváltónk még kicsi,

helyette szíve szól,

fénylő meleggel megtelik

a betlehemi ól.



Cselekvő béke kell –

az ember mind rokon.

Az a csillag átvezethet

minden kordonon!

Forrás: Vári Fábián László, Koponyámban gyertya (válogatott versek), 2020.

Nyitókép: Adobe Stock