Zelk Zoltán: Elkésett vers

Kórházi ágyamhoz lihegve

(félek, mégis elkésve már)

szalad a hír: Nagy László-számot

készít-szerkeszt a Tiszatáj.

Hát így igen, így az igazság,

mert őneki ez már dukál,

s milyen jó nékem, az öregnek,

hogy tudja ezt a Tiszatáj.

Hogy tudja: elindult Iszkázról,

s anyjának szótfogadva jár,

míg szófogadó anyja s apja

nem lesz a Duna- s Tisza-táj.

Ismertem őt fickó korában,

mikor haja még volt sötét,

mikor rútságos köznapokban

írta vasárnap gyönyörét.

S láttam csikót faragni fából,

csak játszva, mert játszani jó,

és jött a perc és égre szállt a

táltossá varázsolt csikó.

És jött az év, mely nyári arcát

téli hajjal földíszíté,

és lett az ő szép téli-nyári

arca is a költészeté.

Ady ostoros unokája,

József Attila hű fia,

ki dühét mellkasába gyűrte,

ha volt is miért sírnia.

Barátja sok! És ellensége?

ha van, az se csodálkozik:

mert oly nagy kópé! ha akarja,

holnap bátyánkká változik!

Forrás: PIM

Nyitókép: Fortepan/Kádas Tibor