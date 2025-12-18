Zelk Zoltán: Elkésett vers
Kórházi ágyamhoz lihegve
(félek, mégis elkésve már)
szalad a hír: Nagy László-számot
készít-szerkeszt a Tiszatáj.
Hát így igen, így az igazság,
mert őneki ez már dukál,
s milyen jó nékem, az öregnek,
hogy tudja ezt a Tiszatáj.
Hogy tudja: elindult Iszkázról,
s anyjának szótfogadva jár,
míg szófogadó anyja s apja
nem lesz a Duna- s Tisza-táj.
Ismertem őt fickó korában,
mikor haja még volt sötét,
mikor rútságos köznapokban
írta vasárnap gyönyörét.
S láttam csikót faragni fából,
csak játszva, mert játszani jó,
és jött a perc és égre szállt a
táltossá varázsolt csikó.
És jött az év, mely nyári arcát
téli hajjal földíszíté,
és lett az ő szép téli-nyári
arca is a költészeté.
Ady ostoros unokája,
József Attila hű fia,
ki dühét mellkasába gyűrte,
ha volt is miért sírnia.
Barátja sok! És ellensége?
ha van, az se csodálkozik:
mert oly nagy kópé! ha akarja,
holnap bátyánkká változik!
Forrás: PIM
Nyitókép: Fortepan/Kádas Tibor