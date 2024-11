Most gyűjtsd a fényt. Magas hegyekre menj,

ahol kékebb és ragyogóbb a menny.



A lelkedet csűr-szélességre tárd

és kéve-számra szedd a napsugárt.



Azt is, amit a nap búcsúzva ont,

ha arany küllőt vet a horizont,



s ott is, hol késő délutánokon

még megragyog fémsárga lombokon.



Sietni kell. Egy nap leszáll a köd

és szűkre fogja szemhatár-köröd.



S egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad,

s évmilliókig nem lesz sugarad.

Forrás: PIM-DIA