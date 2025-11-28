Aranyosi Ervin: Advent előtt

Nem is tudom, milyen világ ez, mibe csöppentünk emberek? Szeretnék szívvel közeledni, de megtiltják, hát nem merek! Adnék jó szót, kis melegséget, de tőled távol tartanak! Nincs ölelés, nincs egyetértés, csak rettegést adó szavak!
Hát tényleg, ez lett a világunk? Nem él már bennünk Istenünk? Csupán csak mind túlélni vágyunk, és szegényebb a Föld velünk? Halálos méreg terjed széjjel, és testet-lelket oltanak, s hazudnak kínzón, szenvedéllyel, s pusztítanak hazug szavak?
A szó ma már egy gyilkos fegyver, hazugsággal kiélezett, a testünk idegen anyagtól, lelkünk szavaktól mérgezett! Érzéseink csendben kihűlnek, egymást bántjuk a rossz helyett. S a hatalom dörzsöli mancsát, mert velünk bármit megtehet.
Nem együtt, s nem egymásért élünk, megosztott, szétszórt rész vagyunk, lassan már jól szeretni félünk, s megvezetetté lesz agyunk. Én nem hiszem, hogy ezért jöttünk, áthaldokolni életet! Jó szó és ölelés hiányzik, hová tűnt el a szeretet?
Talán újra tanulni kéne, elfordítani a fejünk, és inkább egymásra figyelni, hogy újra testvérek legyünk! Talán még nincs késő szeretni, talán még akad egy esély, próbáljunk hát egymásért tenni: – Azért vagyok, hogy szebben élj!
Advent jön, s kell hogy megszülessen szívünk mélyén a szeretet, nélküle éhen hal világunk, ha nincs jó szó, mi megetet! Ölelés kell, mosoly az arcra, rémület űző szép szavak! Adjunk a szívnek melegséget, s jó szót, mik élőn tartanak!
Ne legyen üres és kietlen, ünneptelen várakozás, szeretet nélkül lehetetlen, kell hát az összetartozás! Öleljük együtt át a Földet, fogjuk meg most egymás kezét, gondoljunk minden elesettre, hitünk erejét szórva szét!
Merüljünk el a szeretetben, mikor adunk, rögtön kapunk, s nem is lehetne ennél szebben, hogy felragyoghasson Napunk! Költözzön lelkeinkbe béke, olvadjon eggyé minden szív, hadd éljen lelkünk összeérve! Testvér, a szív szeretni hív!