Aranyosi Ervin: Ez a Te napod

Nagy ünnep van immár,

különleges ünnep!

Bár a mai nap is

megszokottnak tűnhet.

Ám, ha ezt a verset,

most végig olvasod,

rájössz, egész évben,

ez a legszebb napod.



Ez a nap rólad szól,

mért is szólna másról?

Bár, mikor felfogod,

biztos falra mászol!

De hidd el a világ

szívből köszönt téged,

mert ma ünnepeljük

a sok dőreséget!



E szép tavaszi nap

a bolondok napja,

bizony bolond, aki

kapja, s elfogadja.

Ám inkább légy bolond,

mint kinevetetlen,

hagyd hogy a külvilág

rajtad is nevessen.



Legyél csak bolondos,

tégy vidámmá mást is,

legyen adományod

kedveskedő, grátisz.

Csinálj csak másokból

bolondot e napon!

Keress meghökkentőt,

akad rá alkalom!