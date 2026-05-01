Aranyosi Ervin: Májusfa állítás
Felállítják a májusfát, májusi nap ránk nevet!
Körbeállják, megcsodálják felnőttek és gyerekek.
A háztetőn gólyafészek, a vándor is hazatért,
elrepül még pár új gallyért, fészkéhez pár kacatért.
Kelepelve táncot járnak, kihirdetik a tavaszt,
magasztalják a Napocskát amely rügyeket fakaszt.
A gyerekek példát vesznek, némelyikük táncba kezd,
épphogy csak nem kelepelnek, na de mondd, ki bánja ezt?
A férfiak a májusfát kipányvázzák, emelik,
és a világ kacagással, vidámsággal megtelik.
Színes szalagok az ágon, májusi szél belekap,
s repkednek mint felhők között, égben szálló madarak.
Ahogy nézi a sok ember, szívük, lelkük is vigad
kezdődhet a víg mulatság, te is érezd jól magad!
Nyitókép: Mándoki Halász Zsóka: Májusfa állítás