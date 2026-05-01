Aranyosi Ervin: Májusfa állítás

Felállítják a májusfát, májusi nap ránk nevet!

Körbeállják, megcsodálják felnőttek és gyerekek.

A háztetőn gólyafészek, a vándor is hazatért,

elrepül még pár új gallyért, fészkéhez pár kacatért.

Kelepelve táncot járnak, kihirdetik a tavaszt,

magasztalják a Napocskát amely rügyeket fakaszt.

A gyerekek példát vesznek, némelyikük táncba kezd,

épphogy csak nem kelepelnek, na de mondd, ki bánja ezt?

A férfiak a májusfát kipányvázzák, emelik,

és a világ kacagással, vidámsággal megtelik.

Színes szalagok az ágon, májusi szél belekap,

s repkednek mint felhők között, égben szálló madarak.

Ahogy nézi a sok ember, szívük, lelkük is vigad

kezdődhet a víg mulatság, te is érezd jól magad!

Nyitókép: Mándoki Halász Zsóka: Májusfa állítás