látod az öreg nőt ki a pult mögött árul én ismerem mióta megszülettem rám bízta ősz hajszálainak megszámlálását s hogy kezei közül a kenyeret egyem meg én láttam pénzt tenyere közt meg- rohadni láttam hogy nő ki onnan két gyerek hogy lett miattuk egyre lassabb – más azt sajnálja tőlem mit én szégyellek kértem tőle mit nem adhatott mert mit megadhatott mindig meg is adta kezét értem a tűzbe tette pult alá nyúlt s húsos fazekakba az a két kéz most is csomagol még de a lábait már visszér tartja össze nem pihen míg nincs rend odabenn – kávéja hűl s a zománcos kis bögre csak cukrot adjál édes istenem erőt neki hogy szájához emelje ha haragod a környéket veri õ olyan helyen álljon hogy ne verje nem lesz szükség akkor panasz- könyvre elgörbülhet kéz is meg a száj a bolt pedig hol életünket vettük ott áll még és még mindig ott áll

Forrás: Együtt 2007/2