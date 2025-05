Hagyjad az Úrra a te útadat,

és bízzál benne, ne higgy az

útépítőnek, ne higgy annak a

hamis prédikátorféregnek, aki

azt mondja, térj le jobbra vagy

balra, egyre megy, mindenhonnan

megközelíthető a szabaduláshegy.

Ne higgy a hamis munkakiosztónak,

az útjelzőtábla-faragónak, ne higgy

a felszabadítónak, aki fegyverekből

lábad elé keresztet rögtönzött.

Higgy a Nagy Találkozásban, akkor is,

ha néha kételybe merül a bizonyosság,

ha nem tudod, merre fordulj, ha gyűrűbe

szorítanak a gonoszok, legyél madártoll

Isten tenyerében, akkor is, ha eddig

félreálltál s csak árnyék voltál a fényben.

A hamis éneklőmesterek ördögfüllel

követnek minden mozdulatot, szájzárat

kapnak az erőlködésben, énekükből

a szél a sivatagba hordja a dallamot.

Jóért rosszal fizetnek neked, megtéveszt

az úton lebegő boszorkánymadár, arcodba

szórja aranyló hamvait, te mégis bátran

mész, nem térít el a félelem, fegyvert

vonnak a gonoszok, de fegyverök saját

szívökbe hat, és ívök eltörik…

a járhatatlan út is járhatóvá válik.

A bűncsörömpölés nem tömíti el füled,

hallod a veszteség jajszavát,mely gyermek-

korod óta eltántoríthatatlanul követ, mégsem

riaszt el az eléd táruló nyomorvidék…

a kifeszített hallgatásban magához ölel a békesség.

Forrás: Együtt 2021/3

Nyitókép: Pixabay