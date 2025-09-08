Csontos Márta: Az álmomat nem adhatom

Az álmomat nem

adhatom, míg meg

nem találom magam,

s míg csillagom vacogó

testén aranyba nem

olvad minden szavam.

Túl a zuhanáson

fényem selymére

mintázom arcom,

s győzelmi lobogóm

a Napra tűzve

egyedül vívom harcom.

A hajnal koronáján

tüzes drótot fon

a kapaszkodás ereje,

magányom fatörzsén

betűim sarjadó ágak,

suttog dalom erdeje.

Az álmomat nem

adhatom, csak titkom

mélyébe nyitom szemed,

csak fényem gyöngyeiből

kovácsolt képzeletem

kincse lehet a tied.

Forrás: poet.hu