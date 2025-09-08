Csontos Márta: Az álmomat nem adhatom
Az álmomat nem
adhatom, míg meg
nem találom magam,
s míg csillagom vacogó
testén aranyba nem
olvad minden szavam.
Túl a zuhanáson
fényem selymére
mintázom arcom,
s győzelmi lobogóm
a Napra tűzve
egyedül vívom harcom.
A hajnal koronáján
tüzes drótot fon
a kapaszkodás ereje,
magányom fatörzsén
betűim sarjadó ágak,
suttog dalom erdeje.
Az álmomat nem
adhatom, csak titkom
mélyébe nyitom szemed,
csak fényem gyöngyeiből
kovácsolt képzeletem
kincse lehet a tied.
Forrás: poet.hu