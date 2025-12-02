Csontos Márta: Lépéskombinációk
Az atombomba
úrfelmutatása után
mi marad (kérdés)
a tévémaciból
(Baán Tibor: Után)
Emberárnyékok széteső
foszlányait keresgélem
B a á n Tibor költő
emberkertjében…
gyűjtöm a megégett nevek
apró darabkáit,
a megfélemlített lelkiismeretet,
elkendőzöm a megszégyenített
arcok mélylila foltjait,
kotorászok a megolvadt szívek
és a felpuhult agyak között…
átnevezem az időt,
a tér szövetébe hímzem
a bocsánatos bűnöket,
a fülekből kioldom a csatazajt,
kiszárítom a gyűlölet üregeit.
A siker érdekében
fűszerezem a valóság szegmenseit,
tartósítom benne a szeretetet
lépésről lépésre.
Végül összegyúrom az anyagot,
s próbálok Embert faragni belőle
Kép forrása: tiszatajonline.hu
Forrás: Együtt folyóirat 2025/4