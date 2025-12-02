Csontos Márta: Lépéskombinációk

Az atombomba

úrfelmutatása után

mi marad (kérdés)

a tévémaciból

(Baán Tibor: Után)



Emberárnyékok széteső

foszlányait keresgélem

B a á n Tibor költő

emberkertjében…

gyűjtöm a megégett nevek

apró darabkáit,

a megfélemlített lelkiismeretet,

elkendőzöm a megszégyenített

arcok mélylila foltjait,

kotorászok a megolvadt szívek

és a felpuhult agyak között…

átnevezem az időt,

a tér szövetébe hímzem

a bocsánatos bűnöket,

a fülekből kioldom a csatazajt,

kiszárítom a gyűlölet üregeit.

A siker érdekében

fűszerezem a valóság szegmenseit,

tartósítom benne a szeretetet

lépésről lépésre.

Végül összegyúrom az anyagot,

s próbálok Embert faragni belőle

Forrás: Együtt folyóirat 2025/4