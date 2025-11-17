Csontos Márta: Mit számít…

Ez a hely nem tűri a bánatos

szemű házakat, nem tűri, ha a

Hold előtt pille repül át,

ez a hely zablát tesz a

maradék őslakók szájába,

ez a hely áldozatosan gonosz,

megálmodja mások halálát.



Ez az erdő nem rejt madarat,

az égi dalt avar alá söpri,

ez az erdő a szélben nem táncol,

ágra száradnak a tavaszi sóhajok,

itt a harmatban kígyóméreg nyáladzik,

ebben az erdőben a gonoszra vadászol.



Ez a folyó már megöregedett,

megkeseredett apadó vize,

ebbe a folyóba beleszédült a Nap,

itt sebezte fel térdét a pásztorlányka,

mikor bőrére égett a harag,

ez a folyó már csak délibáb,

nincs többé Képzet és Akarat.

Forrás: Együtt folyóirat 2025/4