Csontos Márta: Mit számít…
Ez a hely nem tűri a bánatos
szemű házakat, nem tűri, ha a
Hold előtt pille repül át,
ez a hely zablát tesz a
maradék őslakók szájába,
ez a hely áldozatosan gonosz,
megálmodja mások halálát.
Ez az erdő nem rejt madarat,
az égi dalt avar alá söpri,
ez az erdő a szélben nem táncol,
ágra száradnak a tavaszi sóhajok,
itt a harmatban kígyóméreg nyáladzik,
ebben az erdőben a gonoszra vadászol.
Ez a folyó már megöregedett,
megkeseredett apadó vize,
ebbe a folyóba beleszédült a Nap,
itt sebezte fel térdét a pásztorlányka,
mikor bőrére égett a harag,
ez a folyó már csak délibáb,
nincs többé Képzet és Akarat.
Forrás: Együtt folyóirat 2025/4