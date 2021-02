Ülj ide mellém, s nézzük együtt

az utat, mely hozzád vezetett.

Ne törődj most a kitérőkkel,

én is úgy jöttem, ahogy lehetett.

Hol van már, aki kérdezett,

és hol van már az a felelet?

Leolvasztotta a Nap

a hátamra fagyott teleket.

Zötyögtette a szívem,

de most szeretem az utat,

mely hozzád vezetett.