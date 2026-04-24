Endrődi Sándor: A régi templom
Hirdetni Isten dicsőségét
És buzdításul a híveknek –
A régi templomunkkal szemben
Nemrég egy újat építettek.
Karcsúbb és csillogóbb a tornya,
Az egész alkata formásabb,
És mintha zengőbb hangja volna
Harangja érces szózatának.
Bizony a régi kicsi templom
Szegényes viskó csak mellette;
A népség mégis oda tódul,
Mert már megszokta, megszerette.
Ott jobban megtalálja Istent,
Közelebb érezi a mennyet,
Abban imádkozott az apjuk,
Anyjuk, – hát ők is odamennek.
Az új templom nagyobb, tündöklőbb,
Látszatra több is benn’ a kincs,
Harangja zengőbb, tornya messzebb látszik,
De hatalmából egy mégis hiányzik:
Az új templomnak – multja nincs!
