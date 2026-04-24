Endrődi Sándor: A régi templom

Hirdetni Isten dicsőségét

És buzdításul a híveknek –

A régi templomunkkal szemben

Nemrég egy újat építettek.

Karcsúbb és csillogóbb a tornya,

Az egész alkata formásabb,

És mintha zengőbb hangja volna

Harangja érces szózatának.

Bizony a régi kicsi templom

Szegényes viskó csak mellette;

A népség mégis oda tódul,

Mert már megszokta, megszerette.

Ott jobban megtalálja Istent,

Közelebb érezi a mennyet,

Abban imádkozott az apjuk,

Anyjuk, – hát ők is odamennek.

Az új templom nagyobb, tündöklőbb,

Látszatra több is benn’ a kincs,

Harangja zengőbb, tornya messzebb látszik,

De hatalmából egy mégis hiányzik:

Az új templomnak – multja nincs!

Forrás: www.eternus.hu