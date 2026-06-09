Endrődi Sándor: Esti hangulat

Lehajtják fejük’ a virágok,

A madár pihenőre száll,

Emelkedik az est dagálya,

Mindjobban terjed a homály.

Szívem is fáradt. Halkabban ver.

Pillámra szender árnya ül,

S lelkemet, mint napot a felhők,

Halk álmok sullogják körül.

Úgy rémlik, mintha messze vízről

Valami nagy zaj zsongana,

Mintha felém az örök álmok

Hullámraja tolongana.

De mire hozzám ér s fölöttem

Szomorún, éjlőn összecsap:

Zajából itt csak siketítő,

Álomtalan, nagy csend marad…

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