Endrődi Sándor: Itthon

Oh azok a komor, zivataros évek!

Csak az Isten tudja, mit szenvedtem érted:

Egyedül ő látott engem a viharban,

Mikor emlékedet kacagtam, sirattam.

Egyedül ő látta, aki mindent jól lát,

Számkivetett lelkem vergődő hajóját,

És ahogy tomboltak odalenn szívemben

Szilaj indulatom, őrjöngő szerelmem.

De jó, hogy a multnak mindörökre vége!

Felséges a vihar, hanem jobb a béke;

Jobb egy kicsiny otthon, derült, édes esték –

Mint ködös titkával a nagy végtelenség.

Sziget ez, ahol most megpihentem szépen,

Jácint-kék hullámok ragyogó ölében;

Pálmafák szegélyzik, nyugalom árnyalja,

A feledés vize csörgedez át rajta.

Virágos ágakon nagy aranymadarak

Zengenek bűbájos, csodaszép dalokat,

S reszketve ott fenn az égi ködök ormán –

Békítő csillagok sugara mosolyg rám.

Hiú vágy nem öldös, nem űz dőre álom,

Maga az üdvösség vert fészket tanyámon,

Van-e gyász valahol? Tűzhelyem világa

Nevetve sugárzik az egész világra.

Isten az, Isten az, aki véd bennünket,

S bár vészes fellegek borítsák egünket:

Ő az, ki felettünk – elűzvén a homályt –

Kibontja a béke rózsaszín zászlaját.

