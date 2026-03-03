Endrődi Sándor: Tavasz

Tavasz, tavasz van újra!

A galagonya-bokrok

Virágos ágain már

Méhecskék ringatóznak;

Harmat mosdatja frissre

Az ébredő fűszálat,

Szemérmes ibolyákkal

Langy szellők incselegnek.

Tavasz, tavasz van újra!

Lelkem mint hattyú száll az

Emlékek kék taván át,

S egy rég hamvába roskadt,

Meghalt tavaszra gondol.

Oh, annál a tavasznál

Rózsásabb, szebb, sugárzóbb

Többé soh’ sem pompázik

Ezen a nagy világon!

Csak jönnek évről-évre,

Mint bájos, ifjú lánykák,

Üdén, fürgén, vidáman, –

De ami arcukon báj,

Lényökben szűzi kellem,

S virulásukba szépség:

Nem, nem az ő sajátjuk!

Varázsát egytől-egyig

Attól a régen eltűnt,

De mindörökre élő

Tavasztól örökölte,

Amelynek fénye most is

Besugarazza lelkem’,

Mikor mint hattyú száll az

Emlékek kék taván át…

Forrás: mek.oszk.hu