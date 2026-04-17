Finta Éva: Boldogok

Boldogok kik együtt öregszenek

vagy otthagyják az élet felboncolt tetemét a másiknak

ott a sóvárgások hiányérzetek huzatos átjárók küszöbén

a két világ ütközési pontján

hogy feltámadjanak a másik eltűnt életéből

hogy megkeressék azt a régi petákot amit nem adtak volna az egészért

hogy belakhassák bútorozatlan jövőjét a hiány albérletének

hogy teremtsenek valamit az eltűnt időből és a szétesett tárgyak lelkek

kontúrjaiból

az emlékekből

a tűzszünet lélegzetszünet szívverésszünet kopár tiltakozásában

hogy boldoguljanak egyedül

boldogok

azok szeretnének lenni

a másik árnyékával a falon.

Forrás: Együtt folyóirat 2026/1