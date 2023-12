Finta Éva: Emléktábla lebontott ház falára

Vályogból épült.

Megereszkedett a szomszéd porta

határán a fal.

Púpos lett, görnyedt,

a vénhedt idő

karjára támaszkodott maga is

a parasztbarokk, kedves épület.

De odabent, gerendás mennyezet alatt,

dúsan rakott polcok

könyvekkel támasztották a roggyanó falat.

Az ablakok derékmagasában

áttűntek a függöny mögött,

akár a hímzett függönyszegély,

a buzsáki piros-kék, sárga-zölddel

varrottas keret,

Horváth Mariska hímzett remeklése,

mely ismétlésbe bocsátkozva megjelent

a cselédszoba ajtaja körül.

A szív örül, ha lát ilyen ölelést,

a Benkő Ágnes által drukkolt vásznak

színvirágzását, hímes mezejét

a képzeletnek és házban lakásnak.

Kis kallantyúk nyitották ablakát,

vászonrolók árnyékolták be este,

ha arra járva valaki belesne.

Gutenberg sok szemével Argosz

maga figyelte életünket:

mit remélünk, kinek adózunk

lelkesedéssel, hittel, sorssal,

és Mesternőnk, akár egy fárosz,

pásztázta elménk, lelkünk zugait,

elűzve belőle a mélysötétet,

kitörölve közös szavunkat: félek.

A félelem pedig somfordált köztünk,

a ház előtt, a fal tövében várva

a riadalmak tömény mágiáját,

hogy alkonyatkor szívünk leigázza.

A bátorság, hogy mit jelent?

Ki tudta?

Csak tartott bennünket a könyvek láza

reményben, növekedésben maradva,

egy letört ország peremén ragadtan,

kenyérhéjként, múlással megdobálva.

Felnőttünk közben.

Tervek is születtek.

Mikor e háznak többé

gazdája nem lesz.

Hogy itt maradunk majd valahogyan.

Lelkünk parazsa és a szeretet.

Emlékeink. A megtanult idő.

Hogy összeforr majd,

és mi is vele.

S hogy valaki majd idetelepül

közülünk, és viszi tovább a létet.

A közöset. A feltartózhatatlant.

Kis zászlónkon a múltat, a vidéket.

Aztán temetett mindent az idő,

a történelem, a politikum,

a félresikerült rokoni szálak,

és idegen gazdája lett a háznak.

Bekértem egyszer magam:

újra lássam

gyermekkorom eltűnt tündérvilágát,

a kút mellett a vénhedt szilvafákat,

a hebrokálisz kerek levelét,

és illatos liliomszirmait

ujjaim között szétmorzsolva: újra

belélegezzem gyermekkoromat.

A kert előtt a hajlott orgonákat.

Beengedtek.

Az udvar ásított.

Kifosztva néztek rám a kis virágok,

minden átkódolt lett, akár a csend.

A szoba is. Egy alvót felzavartam.

Ruhák potyogtak szét egy női kézből.

A padlódeszka megreccsent alattam.

És évek múltak ismét.

Be a zsákba,

betömködtük összes értékeinket,

mert költöztünk mi is másik világba.

De hazamentem. El a ház előtt.

És nem volt többé. Hiába kerestem.

A szomszédok is új sorsuk tanulták.

A házak nem beszélték nyelvemet,

az utca maga mindent elfelejtett:

tudást, hitet, reményt és fényeket,

a félelmek egykor hideg huzatját,

ami elménken olykor átfutott,

ifjú testünkön kéretlenül átjárt.

Eladták. A pénz világa vette meg.

Újat épített rá, egy másik házat.

Beékelte a járdába a sarkát,

beledöfte a városba az élét

ennek az emeletes furcsaságnak.

A pofátlan, idétlen szerkezet

eltérítette mind az arra járót.

Mert útban volt. Mert rátelepedett,

a gyalogosok útját megfelezte

vagy harmadolta.

De hát kik ezek?

Legközelebb, ha arra jártam,

már nem néztem oda.

Fájt a szemem.

Bántott az él, a pimaszság, a horda,

ki önkényét, fölényét ide hordta.

Bármekkorára hízlalta magát

az új tulaj, az építmény maga:

láttuk az apró vályogházat is,

ott térdepelt a régi utca mentén,

ott élt homlokunk boltíve alatt,

a harmadik szem kis pontjába égve.

Csak emléktáblát nem kapott soha

sem régi, se a váltott ház fala.

Micsoda temető lett a világ!

Elhaltak benne szép ívű szavak,

elhaltak benne íves szárnyalások.

Most emléktáblát gondolok oda:

itt élt, tanított, hitt, tudott, remélt,

az időt, határt ki átlépte vakmerően,

tanította, hogy lenni érdemes,

maradni is, és tiszta értelemmel

követni létidőnket, gyereket

hozni világra, felnevelni bátran,

hiszen a születés: emlékezet.

Hogy van időnk, és van szabadság benne,

hogy naggyá lenni: napi hivatás.

Hiszen itt lakott egykor Európa.

Hogy lelkünkké lett a könyvnyomtatás.

Mind elmentek.

A Mester és a Szobrász,

a Szibériát megjárt katonák,

a börtönviselt papok, Bendász Pista –

történelem, ki hogy foglalt hazát.

És elmentek a geológus társak,

a festőművészek, kicsik, nagyok,

az építészek, és kik arra vágytak,

hogy épüljenek katedrálisok.

Az utca csendes. Alkonyóra van.

Készül fejemben már az emléktábla.

Két puttó tartja felső sarkait.

Lebeg a soha meg nem született,

vésőt se látott képzeletem-tábla.

Betűzgetem, mit az emlékezet

rávetített, a gyöngéd szavakat.

Itt élt Ő. Itt nőttünk fel annyian.

Itt éltem én is. Köszönöm, Uram!

2023. 07. 03.

Forrás: Együtt 2023/5

Nyitóképen: vályogtéglából épült fal 1958-ból. Forrás: Fortepan/Kádár József