igen most már ti is

lassan már mi is

beletörődünk beletörünk

merthogy Csaba királyfi

nem hallja meg

nincs maroktelefonja

mint Janeknek a szomszéd házból

így aztán vállat vonunk

a sógor is hirdet

ház eladó összkomfortos

gáz víz telefon

meg a nagymama

akit mégsem illik

mint a kutyát

az árokpartra

a kishaza

a haza a magasban

és más

megkönnyeztető

hisztériák

már csak a

reklámszatyor feliratán

intenek utánunk

„Agyő Kárpátalja

szerettelek!”

Forrás: Hatodik Síp, 1998