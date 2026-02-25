Jánosházy György: Aranylámpás

Székely János emlékének

Ugyanúgy süt a Nap és üt az óra,

és fütyörésznek srácok és szelek,

minden olyan, mint tegnap – csak veled

nem ülhetünk le már baráti szóra.

A vége-nincs okos, komoly vitákat

szerkesztőségi könyvszagú szoba

füstjében nem folytatjuk már soha…

A sírok földje eggyel újra tágabb,

az élőké országnyival szegényebb,

hogy elhagytad – de titkon drága lényed

egy szikráját itt őrzöm legbelül,

és éjidőn, mikor madár se látja,

aranylámpásként tenyerembe ül,

s fényösvényt vág a vaksötét világba.

Forrás: mek.oszk.hu