Jánosházy György: Aranylámpás
Székely János emlékének
Ugyanúgy süt a Nap és üt az óra,
és fütyörésznek srácok és szelek,
minden olyan, mint tegnap – csak veled
nem ülhetünk le már baráti szóra.
A vége-nincs okos, komoly vitákat
szerkesztőségi könyvszagú szoba
füstjében nem folytatjuk már soha…
A sírok földje eggyel újra tágabb,
az élőké országnyival szegényebb,
hogy elhagytad – de titkon drága lényed
egy szikráját itt őrzöm legbelül,
és éjidőn, mikor madár se látja,
aranylámpásként tenyerembe ül,
s fényösvényt vág a vaksötét világba.
