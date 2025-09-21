Kaffka Margit: Szélcsend

Értek, felejtek, megbocsátok!

A szomorúságot

Úgy öltözöm, mint köznapló ruhát.

Azt mondom: „Nincs már mondanivalóm!”

És nincs tovább!

Percek szűzességét már nem zilálom.

(Bús jóra-változásom!)

Terellek máshoz, drágák, – béke rátok!

Szánom és szívelem e mást

És megbocsátok.

Eltökélt, szelíd tagadás

Úgy tapad rám, mint óvó, puha kendő.

Semmi leendő.

Csak zengő, altató sohák

Kongatnak a szívemen.

Már nem tudom, kiért sírok,

(Cserélem, vagy feledtem,)

Ha néha sebten

Fújom el este a lámpát

S felrémlik, mint álom, a régi ok.

Tán új ok ellen fétisül nekem.

Mert az új – idegen,

Mint vendéglátó házban a cseléd.

Hogy tegezzem? Hogy mondjam a nevét?

Vendég vagyok csak, s nyűtt podgyász velem.

Így ösmerem

Szívem! –

(Kongatnak rajta félrevert sohák

Messze tűzvész-csodát.)

Benn valahol tobu-szentélyek vannak,

Órák, szavak, szobák,

S tudom: meghalok, ha nem tisztelem…

– Jaj, most is hazudok szegény, bolond magamnak!

1912