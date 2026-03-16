Kassák Lajos: Innen és túl a siratófalon
Megőrült a világ
sír hogy él
sír hogy meg kell halnia.
Aki egyedül van felfalja önmagát
agyonnyomják aki a tömegbe kerül.
Mindenki megkísérli
hogy átbújjon a tű fokán
de egyik sem született tevének
és azért sír hogy él
és azért sír hogy meg kell halnia.
A gyámoltalan siránkozók könnyei
elmossák a városokat
felszaggatják a sírokat
eltörik a férfiak derekát
meddővé teszik az asszonyokat.
Könnyek könnyek
könnyvillanás
könnyhullás
könnyek végtelen panasza
könnyek kiapadhatatlan tócsái
könnyek
könnyek.
A te könnyeid
az én könnyeim
fényutakon
összefolynak.
