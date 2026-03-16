Kassák Lajos: Innen és túl a siratófalon

Megőrült a világ

sír hogy él

sír hogy meg kell halnia.

Aki egyedül van felfalja önmagát

agyonnyomják aki a tömegbe kerül.

Mindenki megkísérli

hogy átbújjon a tű fokán

de egyik sem született tevének

és azért sír hogy él

és azért sír hogy meg kell halnia.

A gyámoltalan siránkozók könnyei

elmossák a városokat

felszaggatják a sírokat

eltörik a férfiak derekát

meddővé teszik az asszonyokat.

Könnyek könnyek

könnyvillanás

könnyhullás

könnyek végtelen panasza

könnyek kiapadhatatlan tócsái

könnyek

könnyek.

A te könnyeid

az én könnyeim

fényutakon

összefolynak.

Nyitókép: Fortepan/Bojár Sándor