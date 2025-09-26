Kassák Lajos: Ki gondol rám

Mindent megteszek

hogy békességem legyen.

De a békesség nem jön felém

hiába kiáltozok érte

hiába integetek fehér kendővel

az erkélyről.

Nagyon hosszú éjszakát éltem át

s lehet hogy eltévedtem.

A fal mögött szűkölök

a vörös téglafal mögött

melybe a feledés parancsát írták

vésővel

kalapáccsal.

Nincs is fehér kendőm

és erkély sincs itt.

Úgy zár be magányosságom

ahogyan a fát körülzárja a kérge.

Nem hallják hangomat

nem látják hogy jeleket adok le a világnak.

Egy fal mögött állok elfeledten.

Nem létező kincseimet

számlálom.

