Kölcsey Ferenc: A képzelethez

Testvére a magánosságnak,

Jövel, jövel felém!

S csendes tengerén álmaidnak

Ringassad lelkemet,

Kedvtelve ringatódzom abban

Én, más partok felé,

Hol a világi bánatok nem

Vérzik bús szívemet,

Hol még egyszer víg napjaimnak

Képét szemlélhetem,

Még egyszer eltűnt örömimnek

Tépem virágait.

Mint rémlik előttem Biharnak

Képe homályoson,

Hol hív szülőknek karja közt a

Gondot nem ismerém!

Mint rémlenek Erdély szerencsés,

Szerencsés halmai,

Hol szép Lottimnak karja közt a

Búkat nem kóstolám!

Testvére a magánosságnak,

Jövel, jövel felém,

S csendes tengerén álmaidnak

Ringassad lelkemet!

A felhők közül nyájasan süt

A hold fejem felett,

Ott a sírhalmokon nyugtatja

Szelíd tekintetét.

Sírhalmok, ah keserves érzés

Vérzi bús szívemet,

Ti fedtétek mély boltotokba

Szülőim testöket!

Sírhalmok! a ti kebletekben

Sorvad szép Lottim is,

Mint a virág, amelly felette

Sírjának hervadoz.

Testvére a bús bánatoknak

Ne jőj, ne jőj felém,

S zajos tengerén álmaidnak

Ne hányjad lelkemet!

Irtózva, csak nem elmerűlve

Hánykódom abban én,

Kopár szirtekre vet ki a hab,

Hol bú vérzi szívem,

Hol még egyszer bús napjaimnak

Képét szemlélem én,

Még egyszer elmult bánatimnak

Sirom vérkönnyeit.

Debrecen, 1808. augusztus