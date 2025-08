Kovács Vilmos: Pásztorsíp szólt Beregben

Nincs nehezebb a világon, mint búcsúzva

válni.

Eszedbe jut ezer emlék, megállíthat bármi.

...Lopva jöttem... A zsebemben hoztam

csak a jussom:

egy csúzlival lőtt verebet, s soha, hogy

több jusson,

nem vártam... A falu végén levetettem a

sipkám

s visszanéztem... Valaki sírt; egy kis

pásztorsíp tán.

Az ég alja piros lett, a szellő fáradt álmos.

Olyan közel volt a falu s oly messze a város.

Elnyargalt az idő, mint a mesebeli táltos.

Nem osztozott meg még rajtam a falu s

a város.

Mezítlábas emlékeken autó rohant át,

kőházak közt elvesztettem a pásztorsíp

hangját,

a járdákat pantallóban, félcipőben járom,

már városi nyelven szól, de hazahív az

álom; —

s nincs nehezebb a világon, minthogy

visszajárni.

Akinek két hazája van — nem szokták

azt várni.

Ez a gondolat riasztgat hazafelé jövet.

Egy ismerős eljön hozzám mégis, hogy

megkövet.

Két ujjával böki meg a zsíros kalap szélét,

kezet fogunk, leül; régi ismerősként néz szét,

aztán lassan beszélni kezd... Súlya van

a szónak,

ha az szól, ki teremtője a földből vett jónak,

ha az beszél, akinek az élet az adósa.

Hittel s bízva néz fekete kalapja alól a

szemembe, hogy ígéretem mázsaszámra

mérem.

Nehéz a szó, érzem súlyát, de állja a

térdem,

és állom a tekintetét...

Hej falu, emberek!

Mit üzentek a városnak? Hazafelé megyek.

Rég váltunk el s olyan jó most ide visszajárni.

Pásztorsíp szólt, hogy ne tudjunk igazán

elválni.

...A zsebemben hoztam jussom... Többet

nem is vártam.

Szegény voltál, koldus szegény, de most

azt kiáltom,

kőházak közt elveszített kis pásztorsíp hangja:

El a falu és gazdádnak emberibb lett rangja!

Visszanézek s leveszem a sipkámat...

Hej, Bereg!

De új ez a világ! ...S mások lettek az emberek.

Forrás: Testamentum