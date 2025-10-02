Lesznai Anna: Hosszú őszi vers

Békébe burkolt az este, viseli őszi virágát

Becézi kései kéjét a sokat szült asszony – az év.

Megérlelte sorra a magvát – zsenge szálú mezőit

Szúró kalászba szökötten küldte a kasza elé. –

Gyümölcsöt osztott a gaznak, mely rejtezve útszéli sorban

Vándor madár szárnyára bizza a magzatait.

Almái kerekre forrtak, súlyosan csüggnek az ágon

S terhüket sorra elejti a terhes anyai galy.

Jól tudja, hogy bennük a kincs – a talizmán céljába érett

Mely örök életet adhat – s immár teljesek ők.

A fészkek új fészkekbe váltak s tele hintették dalukkal

A nyaraknak fáit és szárnynyal a vándor ősznek egét.

Anyja emlőit böködve szívja az idei bárány

– Buzáját behordta az ember – s hitvesi ágyban pihen.

Csak nékem nincs őszöm ez évben – mert tavaszi serkedt a vágyam

S éber tavaszi kínom nem érlelte csókká az év.

Úgy állok az őszülő kertben mint az, akit itt feledtek

Szívem még meztelen május – nem öltözi teljesedés.

És szóllok a kerthez, a fákhoz, a liliom őszi sorához,

Hogy jöjjenek vissza értem s ne hagyjanak magtalanul!

De ők sietve csukódnak, magukban hordják a kincsük

Asszonyi szerrel és sorssal mit sem törődnek azok.

Jaj! rajtunk nincs rügyi kényszer. – Ajkamnak vágyát idén már

Nem sűríti csókká az év s nem bontja lelankadt karom.

Véletlen asszonyszerelmet, nem vezérel védőn az évad,

S íme bezárta előttem gazdag magházát az ősz. –

– – Idegen, érett kertben, ittfeledt kikelet kedve,

Egyetlen tavasz az őszben, most fölemelem a fejem!

És vallom: hogy jönnek még évek és őszök, kik díszbe ruháznak,

Leszen még este, mikor csókokba öltözködöm,

S a percek szent fasorában elébe megyek az Úrnak,

Ki ölelő kedvre és magra énnékem rendeltetett.

Forrás: Lesznai Anna: Köd előttem, köd utánam. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1967.