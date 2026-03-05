Márai Sándor: Vándorúton

Amióta anyám kezén vezetve megtanultam a lépést

és ordas sziklákon csodák világa felé űzött a vágyam,

járom az utat külső és belső törvény parancsa szerint;

porban poroszkált, iszapot kavart, köveken vérzett a lábam,

de visszafordulni a ködön át sehonnan, sohase vágytam,

sorsot terelő járatlan utakra lobogó vér tüze vitt.

Ám az élet egyre többször vágott arcomba sárviharával,

társaim lettek a csönd, a döccenő gödrök, az örvénylő gond,

az engesztelés vízesése fehérre fürdette a csontom;

a gyermekkor fényeitől háborúk halálmenet űzött,

hajsza, menekülés, vad rohanás derékba törte a ritmust,

hörgő üvöltés rémemlékeit most is torkomra fojtom.

Végigtiportam az évek semmibe vesző útjait rendre,

elvergődtem a vak tilalmak lélekvesztő zegzugain át

a szabad homlokú emberiség sugárút rengetegébe;

mert innen mérik mindenki szívéhez a friss életütemet,

innen terelik a tegnap és holnap acélívei alatt

minden álmunkat, ami ezután szemünk sarkába se fér be.

Útitársaim lettek immár csalhatatlanul valahányan:

a tejízű reggel, a sós nappalok, a frissen szántott este,

a fésűs szél, a doromboló vizek, a bölcsen konok hegyek;

és úttalan utakon is mindig feszesen lépem a ritmust,

elébe vágok a morc halálnak, hogy végigjárhassam a sort,

és tévelygés nélkül, dudorászva előre megyek, csak megyek.