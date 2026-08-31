Lackfi János: A meghalás művészete

Filmekből lestük el, hogy kell

meghalni, géppisztolysorozat

drótján rángatva, hánykódó

mellkassal, megrogyó lábakkal

dőlni a porba, s még ott is

fetrengeni tovább, öklendve

végül, ilyenkor buggyan

paradicsom-vér a legyőzött színész

szája sarkán.

Mennyit gyakoroltuk az erőszakos vég

koreográfiáját! Érjen bár ágyban,

párnák közt, míg csövek, tasakok

lógnak belőlünk vagy a fürdő-

szobában tehetetlenül elzuhanva,

megvan már a gyakorlatunk, profi

halott válik belőlünk.

(Nyitókép: illusztráció)

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