Lackfi János: A meghalás művészete
Filmekből lestük el, hogy kell
meghalni, géppisztolysorozat
drótján rángatva, hánykódó
mellkassal, megrogyó lábakkal
dőlni a porba, s még ott is
fetrengeni tovább, öklendve
végül, ilyenkor buggyan
paradicsom-vér a legyőzött színész
szája sarkán.
Mennyit gyakoroltuk az erőszakos vég
koreográfiáját! Érjen bár ágyban,
párnák közt, míg csövek, tasakok
lógnak belőlünk vagy a fürdő-
szobában tehetetlenül elzuhanva,
megvan már a gyakorlatunk, profi
halott válik belőlünk.
(Nyitókép: illusztráció)
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