Nagy Endre: Álmatlan éj

Tanyáznak bennem kisértet-járások,

Suhannak bennem kisértet-fájások,

Kikelnek förtelmes éjjeleken,

Nyargalnak dobbanó vérereken.

Robotba ütemült műszereim

Lázadva támadnak egyszerre im,

A szivem, a tüdőm, a vese, a máj

Dacosan en-éltét vitatva fáj.

Vergődő testem fájások hona,

Zilálja, tépi vad zenebona,

Csúf macskazenével szerenádoznak ők:

Tűhegyen trillázók, dorongon dörmögők.

Hányféle fájás! Egy fájás-farsang!

Egyik nyivákol, a másik harsan,

Ez kínnal sziszeg, az váddal nyerit,

Fölverik testem hült rejtekeit.

A csöndes éjben igy zajlik a bál,

Táncos üteme egyre kalapál,

Ámultan hallgatom, óh nagy Ég!

E sok-sok fájás, ez én valék!

S az őrült maskarák közt hirtelen

Egy ismeretlen vendég megjelen,

Egy néma kényúr, egy sárga mogul

A zűrzavaron lassan átvonul.

Az arca halvány, nézése meredt,

A hold szállhat igy sir-árnyak felett,

Nem szól, csak megy s amerre elhalad,

Riadtan elnémul a farsangi had.

Megismerem, bár sohse láttam őt,

Fejemet meghajtom Uram előtt.

Ez mind cseléd csak, mindegy mit mivel,

De hogyha Ő int, – akkor menni kell!

Forrás: Nyugat 1934/4