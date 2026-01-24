Penckófer János: Melyben egy elektronikus levél…
Melyben egy elektronikus levél tartalmát és egy csatolt kép összefüggését ismerteti, és a térhatású tapétamintázatból kirajzolódó mélységhez hasonlítja a nemzetféltést
A világhálót vibráltató angyalideg
rezegtette át a képletöltés digitál-
titkaiban, hiába siklott a Genius
nyilával kapcsolatot bontani:
a félelem – nevezzük ennek – ős-
sejtjeit is felfájdította.
Kielevenült benne a gondok gondja:
mégsem értem kínjait, az álomi
beszédét, angyalnyelven pedig hogy
tudna a nemzetpusztulással elő-
hozakodni, hogyan váltsa át szavakra
a kép térhatását?
Mi egyek voltunk valaha, ő mindig
feltalál eszméletében, hát kerítsem
elő én is azt a képet, nézzek át
az éteri tapétamintán: olyan
kevesen maradtunk, olyan kevesen
maradtunk.
Forrás: Boldogasszony – tenyere
Nyitókép: Pixabay