Penckófer János: Melyben egy elektronikus levél…

Melyben egy elektronikus levél tartalmát és egy csatolt kép összefüggését ismerteti, és a térhatású tapétamintázatból kirajzolódó mélységhez hasonlítja a nemzetféltést

A világhálót vibráltató angyalideg

rezegtette át a képletöltés digitál-

titkaiban, hiába siklott a Genius

nyilával kapcsolatot bontani:

a félelem – nevezzük ennek – ős-

sejtjeit is felfájdította.

Kielevenült benne a gondok gondja:

mégsem értem kínjait, az álomi

beszédét, angyalnyelven pedig hogy

tudna a nemzetpusztulással elő-

hozakodni, hogyan váltsa át szavakra

a kép térhatását?

Mi egyek voltunk valaha, ő mindig

feltalál eszméletében, hát kerítsem

elő én is azt a képet, nézzek át

az éteri tapétamintán: olyan

kevesen maradtunk, olyan kevesen

maradtunk.

Forrás: Boldogasszony – tenyere

Nyitókép: Pixabay

