Petrőczi Éva: Harkivi Betlehem

Még csak nem is

egy „rongyos istállócska” ez,

hidegét nem lágyítja az állatok

jóságos testéből sugárzó,

gyöngéd, megnyugtató meleg.



Harkivnak megsebzett

városában, most,

a vonakodva, lassan

közelgő tavaszban,

nem ritkaság egy-egy

légópince-szülőszoba,

kint dörrenések,

tank-sormintás utak.



De mégis, hidd el,

minden Betlehem

irányába mutat.

Mert az újszülötti sírás

győzedelmes csengettyűsora

(négyszer hallhattam,

ifjú anyaként, magam is)

mindent, de mindent

eltöröl, ami odakint

gyűlölet, vér és tusa.



Igen, e halál-közeli,

földalatti szülőszobákban, itt,

érintetlen, érinthetetlen

az Élet ritmusa.

Budapesten, 2022 márciusában

Forrás: Együtt folyóirat