Pilinszky János: Fáradtság

csendes a nap ma

lassan vánszorog

egyetlen csillagom

úgy érzem

egy padon ülök a téren

vállamra madár száll

fejemben millió vágy és álom

lassan álomra hajtja fejét

a cigaretta lassan elég

az ujjaim között

és már nem emlékszem

szemed színére

a hajad illatára

nem emlékszem

szerettelek-e valaha is

lassú az út hazafelé

hosszú út síneken

buszokon és utakon

de nem tudok

úgy akár egy métert is megtenni

hogy ne gondoljak arra a napra

mikor először átöleltél

és szívemet befontad

a gondok és bánat

jégbe mártja a lelkem

hol vagy most

nem tudom

de ez a nap is

lassan véget ér nélküled

nincs ami felvidítson

mondják

ne csüggedj

nem csüggedek

fáradt vagyok

végtelenül fáradt

tükörbe nézek

és látom

„a világ tenyerébe kalapált szeg,

holtsápadt,

csurom vér vagyok.”

Nyitókép: MTI / Molnár Edit