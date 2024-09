Vándorol a gólya,

A puszták lakója,

Vissza a magasból

Búsan néz a tóra.

Mért is kell elmenni?

Hosszu utra kelni?

– Nádas tavam, áldjon az ég!

Ki tudja, hogy látlak-e még?

Tó is búsan nézi.

Bucsuszavát érti,

Integet a náddal

A magasba néki.

Mért is nincsen szárnya?

Most utána szállna.

– Gólyamadár, áldjon az ég!

Ki tudja, hogy látlak-e még?

A fotót Radvánszki Krisztina készítette

Forrás: mek.oszk.hu