Pósa Lajos: Csali mese

Mese, mese, pillangó,

Hímes szárnyon csapongó,

Ide száll, oda száll…

Csitt! különben meg nem áll!

Most jutott az eszembe:

Ide szállt a fejembe!

Tiszán túl, Dunán túl

Alma hull a fárúl;

Arany alma, zengő,

Úgy szól, mint a csengő.

Szedegetik fiúk, lányok,

Tele már a tarisznyájok.

Én is szedtem a Liszkával,

Egy egész nagy tarisznyával.

De hogy otthon mutogattam

S az asztalra rakosgattam:

Gurúlt a sok alma,

Ki jobbra, ki balra!

Kergettem is, de hiába,

Nem érhettem a nyomába.

Csak úgy csengett, mint a csengő,

Várta már az aranyerdő.

Visszagurúlt mind a fára…

Elég ez a mese mára!