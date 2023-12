Rainer Maria Rilke: Saul a próféták között

Azt hiszed a romlásod megérzed?

A Király se tudta, mily alantas,

Hogy előtte énekelt a Lantos

S rászögezte a gyilkos vas-ércet.

Mert hogy a rosz szellem jött feléje,

s összetépte, szerteszeldelé,

áldatlan kopárság szállt szívére,

babonásan reszketett a vére

s ment, vadul, az itélet felé.

Most ha szája néha még szivárgott,

csak magáért, en-javára jósolt,

késleltetni egy kicsit az átkot.

Most is így tett. Ám: hajdanta jós volt,

mint gyerek, mert érces-szája izzott

és beléje ívelt minden ér,

Mind tüzes volt, ámde ő legizzóbb,

Mind beszélt, de benne szólt a vér.

És ma mind ez rom volt, ferde-csorba,

összeomlott méltóság, teher,

és a szája, mint esőcsatorna,

mely az árat búsan elsodorva,

meg se fogva ejti el.

Forrás: Nyugat 1921/9

Nyitóképen: Peter Bruegel: Saul öngyilkossága