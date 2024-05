Reichard Piroska: Utazás

Varázsigéül mondom

magamban: „London, London!”

Bűvös szőnyeg, terülj hát,

időn vissza, téren át

hét országon repülj át!

Hipp-hopp! Charing Cross

hol van?

Most tüstént szállj le vélem

itt a Trafalgar-téren,

ahol szédülten álltam

zsibongó emberbolyban;

vagy túl a párás parkon,

hol fák széltől ziláltan

fáztak a Temze-parton

és úgy kavargott éppen

köd, füst, fény egy gomolyban,

akár egy Turner-képen…

S letűnt időkbe néztem,

vén verseket idéztem,

hol ős Westminster éke

halott költők emléke,

s ahol komoran áll a

vén London tornyos vára…

S ifjonti buzgalomban

a British Museumban

magyar szöveget, régit,

másoltam estebédig;

s a Hyde Parkban ha este

kiki a párját leste,

lombok alatt az árnyban

kisértem árva árnyam…

És volt egy másik nyár is,

Chantilly, Versailles, Páris…

Parkok, terek, ti szépek,

kastélyok, régi képek…

Torlott az utca árja

s a Cluny-kert magánya

körülölelt oly csendben,

akár a Sainte Chapelle-ben…

(Most reklám-fények égnek,

szines betűk neonban,

sugárkévék bomolnak

a sápadt holddal szemben,

most tombol ott az „évad”,

de én ezüstös-kének

s oly ünnepi komolynak

érzem Párist szivemben,

amit Szent Genovéva

őrzi a Pantheonban…)

Strassburgban fent a dómon,

amig lenéztem ódon

magasló háztetőkre,

visszaperdült a század,

újultak a régi házak,

kimélyült a várárok,

úrfik, delnők, polgárok

gyűltek sűrű sorokban

a szűk sikátorokban,

s velem együtt lenézett

– káprázat volt, igézet –

Herder s az ifju Goethe…

…egy régi békés nyáron

Tarpatak hídján álltunk

meghitt barátnő három,

s akivel Tátrát jártunk,

húnyt szemmel most is látom

rég elporladt barátunk…

Ó, Lomnic, Füred, Csorba…

(A csúcs, hol szertenézett,

erdő, ahol borongott,

s ami köröttünk kéklett,

hegylánc, fensik s a dombok,

azóta cseh vidék lett

s egy világ összeomlott…)

Drezda, München jön sorba;

s egy est Unter den Linden

s a Burg előtt a Ringen

egymást úgy váltogatja,

mint képeskönyvnek lapja…

Velence, utolsó lap…

Gondola, karcsu csolnak,

a Canal Grande habja

veled együtt ringatja

ezüst párod, a holdat;

a bárkákon dalolnak,

s az árkádok mellett a

ragyogó Piazzetta,

hol most hegedűk szólnak…

S amott évszázak míve,

Szent Márk aranyló íve…

A Campanile ormán

néztük, egy messze parton

bibor-arany vitorlán

hogyan köt ki az alkony,

és odalent opálos

lagunák közt a város

úgy csillogott – emlékszel? –

mint egy zománcos ékszer…

Kit Szent Márk oroszlánja

véd, tenger hableánya,

te, ki örök rejtélyed

örök tükrödben nézed,

kihez, bár sosem látott,

szivem honvággyal vágyott:

egyszer megnyiltál nékem,

lettél vágyból emlékem…

Szünjetek hát ti könnyek,

terülj szét varázs-szőnyeg,

röpits át hét határon

ó, álom… álom… álom…

