Reményik Sándor: Mindenki megy…

Vagy így, vagy úgy, de mindenki siet

Mostanában tőlem valahova -

Nem volt ily kurta azelőtt a perc,

S az óra ily kiszabott, mostoha.

Mindenki megy és mindenki lohol,

Egyik csomagol - másik haldokol.

Vagy messze néz, vagy éppen sírját ássa:

Jövevények és vándorok vagyunk

És nincsen itt senkinek maradása. -

Néha borzadok s fázom élni, lenni:

Ebben a maradástalan világban

Nekem is útra kellene már kelni...

Körülnézek: ma este merre menjek?

S lassanként nem lesz már többé hova,

Nem lelek többé otthont, menhelyet -

Szabott a perc, az óra mostoha.

"A világ végezetéig veled!"

Ezt Jézus mondta, s ő is messze van,

Emmausba betért egy pillanatra - -

S a végtelen elnyelte nyomtalan.



1937

Forrás: Magas feszültség (1940)

Nyitókép: Reményik Sándor portréja Nagy István festményén, 1932 körül. Forrás: Wikimedia Commons

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