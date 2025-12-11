Reményik Sándor: Romon virág

Visegrádi fénykép, Imre Gyurinak

Körül feketecsipkés rom-falak…

Sziklába markol még a gyökerük.

A Duna ballag a várhegy alatt

S a nap a málló kövek közé süt.

Nem ostromol, – csak besétál a szél, –

Itt-ott tátong egy kapuboltozat –

Messziről ide kékell a Pilis –

A régi méltóságból ez maradt.

Nap, szél, Duna, és messze kitekintés:

Nagy Lajos udvarából ennyi csak.

Körül feketecsipkés gyász-falak.

Mily otthon ez? Mélabú otthona.

Olyan, mint a darabokra tört gyűrű,

Mint a megrepedezett korona.

Ó, életünk, – rom-életünk,

Lehettél volna te is korona.

Feketecsipkés gyász-falak között

A várkút – mondják: feneketlen mély,

Vagy legalább is a szirt gyökeréig,

Várhegy talpáig, Duna-szintig ér.

A kút torkára kő-káva szorul,

A kő-kávát meg érc-lemez fedi,

Rajta lakat. Tán jó, hogy nem lehet

Multunkba mélyen letekinteni.

Az érc-fedőn, a mult érc-takaróján

Egy kisfiú ül, és kacag, kacag…

Lógatja lábát… Szinte hallani

E himbálódzó víg harangokat.

Nem sejt vidám ülőhelye alatt

Várkutat, iszonyú mélységeket, –

Harangoz… e harangszó, ha leér:

Megcsiklandozza lent a nagy vizet.

Mit neki repedések és romok!

Csak Dunát érez, szelet és napot;

És hátha elvisz nevető szemében

A Pilis kékjéből egy darabot.

Nézzük, – és egybeölelünk vele

Távol hegyet, szelet, napot, Dunát, –

Nézzük, és e látástól elfelejtjük

Életünket, a tört rom-koronát.

Lehet rom, és lehet reménytelen:

Virág nő rajta mégis: friss virág!

1931 június 14