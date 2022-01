Sáfáry László: Hóviharok ideje

A társaság népes és igen előkelő,

nem is tudom, hogy kerültem bele,

meleg van itt nagyon,

a sok fecsegéstől fojtó a levegő.

Gyorsan el innen, legalább gondolatban:

apró faházban ülök fent a havasokban,

a téli viharok, hóviharok ideje eljött,

a félvad lovak karámokban várnak a legelők tavaszára,

élőlény nincs sehol,

farkasordítást is csak néha hallani.

A hó szinte egy darabban ereszkedik a földre,

és zúg a szél.

Ide nem jön most emberfia,

nem tud most hozzám jönni senkisem,

a hó mindenkit elfed előlem,

csak egy pontot láttam mozogni a völgyben,

talán a lány volt, akit szerettem,

de az is elmerült a hóban.

Forrás: Sáfáry László versek