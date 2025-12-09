Pilinszky János: Távozó sereg

Takáts Vilmosnak

Hiába kutatsz, nem látsz zászlót

sötét kezemben, hűs sisak

se nyomja fürtöm. Nem fogadta

a készülő sereg fiad.

Te hittél bennem, és én benned,

s most nem felejtem már soha,

hogy fegyverkeztem és hiába,

fülembe tép a mostoha,

a drága kürtök búcsuzója,

belém hasít és meggyötör.

Kibomlok, gyenge ág a szélben,

a szív utólszor tündököl.

Utolsót lobban ifjúságom,

s kiolt a vak önkívület.

A többiek nyeregbe szállnak.

Hideg a hajnal és süket.

Mi lesz velem most? Nézz szemembe.

Ha nem te, hát ki szánna meg?

Te nem lehetsz, te nem vagy rosszabb,

te jobb vagy, mint a többiek!

Ha megszültél, most nézz szemembe,

ha szeretsz, most meghallanád,

mit én már mindörökre hallok:

a távozó sereg zaját.

(Nyitókép: illusztráció)