Sinka István: Béke

A lángoló mesgyék tüskin járok és nézem a kalá-

szok fényjelét, a boglyák barna hátát s hajlongó vére-

met: a rőthajú parasztok, ki, mint kincskereső örök nagy

varázsló a naptól aranyba vont barázdák csillogó por-

szemében lépked. Arca bronzult síkján ott vibrál tűzszívű

asszonyának fénnyé olvadt csókja, mely napjaiba tiszta,

égi békét dalol. Nézem… nézem ezt a nagy varázslót. A

porból roppant kincset emel most a napba: az arany-

testű első, sárga búzakévét, mibe már ott bizsereg a lá-

nyok csípőjének dallamos ringása és az erjedő kovász-

nak vérré szentelt íze, szívek dobogása és áldott új haj-

nalok napverő hozsannája… Nézem… nézem ezt a nagy

varázslót, azt a bronzkezű főpapot, aki kaszájával most

aratja a békés holnapot.

Dévaványai Hírlap, 1936. július 5.