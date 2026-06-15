Sz. Kárpáthy Kata: Külhonban

végül én is eljöttem a külhonba

összepakoltam négy bőröndbe

életem legfontosabb kis darabjait

lakásnak hívom az új helyemet

pedig ideiglenes szállónak látom

már én is gyűjtögetem szelektíven

a szemetet a visszaváltós üveget

a könnyeket és a sárga csekkeket

eldöntöttem ítélkezést nem gyűjtök

azt hoztam otthonról eleget

mert aki nem mondta éreztette

aki mindkettőhöz gyáva volt

a hátam mögött susogta ítéletét

mert nemsokára elmegyek



valaki szerint elfutottam pedig

azért jöttem el mert eddig bírtam

azóta nemcsak túlélésre gyúrok

nem maradtam kilátástalant játszani

legalább van némi fény az alagút végén

néha hangja is van

nem úgy mint otthon

ahol gyertyafény mellett számolgattam

hogyan lett duplája a villanyszámla

hány ismerősöm nem jön élve vissza

meddig tarthat el a tarthatatlan



a panel mindenhol ugyanolyan kocka

de nem ugyanúgy remeg benne az ember

otthon az állandó romlást figyelhettem

külhonban sírva ringatom magamat álomba

odahaza volt kinek panaszkodnom

idekint csak az óriásplakátok maradtak

szokni kell még az egynyelvű feliratokat

és hogy külhonban vagyok vendégségben

mert nekem ez van kint nem a hazám

amíg sikerül mindezt megemésztenem

addig fejben otthoni valutával számolom

a külhoni fizetésemet és csakis otthoniul

káromkodok a munkában nehogy valaki

az itteniek közül véletlenül megértsen

Forrás: Együtt folyóirat 2026/2

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