Szabó Lőrinc: Március a körúton

Az idő

langyosodik,

a felhő

rongyosodik,

itt is, ott

is lyukakat

éget már

rajta a nap,

s bár közben

zúg az eső,

mindnyájan

tudjuk, ez ő,

ez már az

új hatalom,

a legszebb

forradalom,

mely gyógyít

és kicserél

s mindennek

jó, ami él:



az áldott,

drága tavasz

vonúl most

a sugaras

körúton

és a kofa

standjáról

kék ibolya

integet

és kikerícs,

s a nárcisz

is kivirít,

és oly jó

az a csodás,

párába-

szőtt ragyogás,

hogy szinte

szédülök és

mint mikor

angyali szép

jelenést

lát a gyerek,

karácsony-

fát: nevetek,

s köröttem

már remegő

gyöngyzene

csak az eső,

s ég és föld

éneke mint

a vér friss

üteme ring,

s egyszerre

semmi se fáj,

hisz meghalt,

meg, a halál,

és nincsen

szomoruság

és boldog

lett a világ,

mindenki

gazdagodott,

és a nők

fiatalok –



pedig csak

az az egész,

hogy nézem

az eget, és

az idő

langyosodik,

a veréb

hangosodik,

a felhőn

kék lyukakat

szakítva

perzsel a nap –

s én kezdem jól érezni magamat.