Szabó Magda: Könyörgés

Felelj neki! Én nem tudok felelni.

Mint az utas, ténfergek e talányos,

idegen város tornyai között,

eltévedtem hazámban, és a kő,

melyre pihenni ültem, ismeretlen,

csak keménysége ismerős. Felelj te,

te csak tudod, hisz öregebb vagy nálam,

magasabb is, átléped a hegyet:

egyet nézel, s a szakállas ereszt

megkopasztják az újszülött szelek,

hánykolódik a haltestű folyó,

s habbal takarja pikkelyes gerincét,

kettőt nézel, s a fű kis kardjai

kiröpülnek a föld alól, s a fény

szisszen, ahogy hegyük megmetszi talpát;

hármat nézel, s a föld öreg fején

felkéklik az évelő koszorú:

a márciusi aequinoctium.

Felelj neki. Én nem tudok felelni.

Valaha azt hittem: az ágy az ágy,

a ház az ház, és az ország az ország,

most ágy meg ház meg ország meg világ, –

jaj, Isten, Isten, Isten, Istenem!

Felelj neki! Valaha kinevettem

őseim mesterét, a genfi szentet,

mert azt mondta, születésem előtt

eldöntötték: mi vár. Az üdvözülés,

vagy kárhozat. Születésem előtt?

Holtom után? S ezt ki döntötte el,

mi most jutott nekünk, a földi létben,

az elsődleges, pucér szenvedést?

Most, mikor már nem vagyok fiatal,

s gondolataim oly visszhangosak,

mint régi utcák, visszacseng a szó,

a kacagás, amely belézuhant

a múltba, újra felveti a víz,

s egyre zavartabb vagyok, hogy öregszem,

mert ágy, ház, ország, Calvinus, – felelj,

hisz te szabad vagy és messzire látsz,

s ha újra eljössz, minden évben eljössz,

tán tudsz valami titkot, amitől

erős maradsz, megnézni a világot,

s megőrizni a gyönyörű mosolyt

szigorú szádon; bimbókat fakasztasz

az ágakon, megnyitod a csízek

kis torkát, eljössz, s nem undorodol

tőlünk. Talán hiszel valamiben,

mi eljövendő, és mit nem tudunk még.

Mit látok én? Akit nap sosem ér,

csak káprádzik a fénytől. Hallgatok.

Talán nem is köd, csak felleg. Elúszik,

ha megvillantod fényes pallosod.



Mondd meg neki: nem születtünk hiába,

felelj helyettem, szentséges tavasz,

ha én már nem bírom kimondani!

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